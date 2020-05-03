عام الكويكبات.. مرور كويكب بحجم أتوبيس بالقرب من الأرض اليوم

بفارق يومين على الكويكب الذي اقترب من الأرض بشكل كبير دون أن يصطدم به، سيمر كويكب آخر مكتشف حديثًا بحجم "أتوبيس" بجانب كوكب الأرض على مسافة تزيد قليلًا عن منتصف الطريق إلى القمر.





وسيحلق الكويكب 2020 JA حول الأرض في مدى حوالي 148000 ميل (238000 كيلومتر) اليوم، وهذا حوالي 0.62 من المسافة بين الأرض والقمر، حيث يبلغ طول القمر حوالي 239،000 ميل ، أو 385،000 كيلومتر في المتوسط، بحسب ما نشر موقع "سبيس" العلمي.





ويبلغ عرض الكويكب 2020 JA ما بين 31 و 72 قدمًا (9.6 إلى 22 مترًا) ، وفقًا لمركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، وقارن حجمه بحافلة المدينة.





وأوضح مسؤولون في ناسا إن الكويكبات الصغيرة مثل 2020 JA تمر بجانب الأرض عدة مرات في الشهر ، ولا تشكل أي خطر على الارض على سبيل المثال ، مر كويكب صغير يسمى 2020 HS7 بالأرض على مسافة 23000 ميل (36400 كيلومتر) في 28 أبريل ولكنه لم يشكل خطرًا على الارتطام.