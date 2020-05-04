زراعة عين شمس تعلن توافر لحم جاموسي للبيع.. تفاصيل





كما يعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليةتوافر لحم مفروم بسعر 90 جنية للكيلو بدءا من يوم الاثنين 11/5/2020وعلي الراغبين الحجز مكتب سكرتارية عميد الكلية وسكرتارية مكتب وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.





الجدير بالذكر قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بـ المقالة البحثية لطلاب فرق النقل بالكلية بناء على تعليمات المجلس الاعلي للجامعات إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.





وأكد الدكتور أحمد جلال أنه خلال الفترة من 2 مايو الي 7 من الشهر نفسه سوف يتم الاعلان عن الموضوعات البحثية المطلوبة من طلاب فرق النقل.













أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الزراعة جامعة عين شمس ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية عن توافر لحوم جاموسي قطع ولحم مفروم من إنتاج مزرعة الكلية بشلقان في صورة مميزة مختلفة والسعر تبعا لدرجة القطعة كما هو مبين بالصورة المرفقة بالخبر وهذا في أطار حرص الكلية علي المشاركة المجتمعية.