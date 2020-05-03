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حوادث

بعد ١٠ سنوات فى إدراج المحاكم.. براءة مسئول بشركة من عدم سداد ضريبة مخزن

الأحد 03/مايو/2020 - 11:12 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة "ر.أ" مدير إدارة قانونية بإحدى شركات التجارة بمحافظة المنيا ، من تهمة تقاعسه عن إنذار عرض مبلغ ٩٢ جنيه علي ورثة مواطن أجر مخزن للشركة بمركز مغاغة قيمة ضريبة عقارية مستحقة على منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠ لمدة خمس سنوات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . 

تعود تفاصيل الحكم لعام ١٩٧٦ عندما استأجرت الشركة المذكورة مخزن بمركز مغاغة من أحد المواطنين ، وعام ٢٠٠٠ أرسل ورثة المواطن المؤجر إنذار للشركة طالبوها بسداد مبلغ قيمة ٩٢ جنيه قيمة ضرائب عقارية متأخرة على الشركة منذ ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠٠٠ بواقع ١٥٣ قرشا شهريًا ، ونتيجة لعدم سداد هذا المبلغ أقام الورثة دعوى بالمحاكم ضد الشركة ، وقضت المحكمة المدنية عام ٢٠٠٣ بفسخ العقد بين الطرفين ، وتم استئناف الحكم وتسديد المبلغ ، إلا أن المُحال تقاعس مرة آخرى عن سداد الضريبة العقارية المستحقة عن ٤ شهور ، مما دعي الورثة بإقامة دعوى جديدة وقضت المحكمة عام ٢٠٠٧ بفسخ العقد وتم تأييد الحكم في الدرجة الثانية بسبب تكرار تأخير الشركة لسداد الضريبة العقارية .

ورأت الشركة أن المُحال قصر في عمله وتسبب في فسخ التعاقد ، وتمت احالته للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتى قضت عام ٢٠١١ بسقوط القضية بالتقادم ، وطعنت النيابة الإدارية علي الحكم وتم إلغاؤه ومعاودة نظر القضية مرة آخرى 
 
وثبت للمحكمة أن المُحال لم يقصر في عمله باعتباره وكيلًا عن الشركة ، سواء بعرض مبلغ الضريبة البالغ قيمته ٩٢ جنيه أثناء مباشرة الدعوى ، وقام بالاتصال بالإدارة المختصة بالشركة وتلقي ردود تفيد التزام القائمين على المخزن بسداد الضريبة ، ورأت المحكمة أنه لم يقصر في عمله والمسئولية بعدم سداد المبلغ لا تقع عليه .

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