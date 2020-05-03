عميد سياسة القاهرة: تحديد محاور المشروعات البحثية لفرق النقل.. الثلاثاء





قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه من المقرر أن تقوم الكلية بتحديد المحاور البحثية التي على أساسها يقيم طلاب سنوات النقل، وذلك بعد غد الثلاثاء.أضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن موعد تحديد المحاور البحثية يأتي وفقا لقرارت المجلس الأعلى للجامعات، موضحا الخطة تشمل الجداول وطرق تسليم البحوث.كان الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد كلف الأقسام بتحديد موضوع بحثي واحد أو أكثر في كل مادة ويختار منها الطلاب، مع السماح لاشتراك أكثر من طالب بحد أقصى 5 طلاب حسب رغبتهم، أو أن يقوم بالبحث الطالب بمفرده، وللطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم.كما أن استلام الأبحاث يكون بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها تحددها الكلية. وانتهت كليات جامعة القاهرة من نظام التعليم عن بعد يوم الخميس الموافق 30 أبريل.