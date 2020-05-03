AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد سياسة القاهرة: تحديد محاور المشروعات البحثية لفرق النقل.. الثلاثاء

الأحد 03/مايو/2020 - 11:09 م
كلية الاقتصاد والعلوم
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
Advertisements
عبد الله علي
قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه من المقرر أن تقوم الكلية بتحديد المحاور البحثية التي على أساسها يقيم طلاب سنوات النقل، وذلك بعد غد الثلاثاء.

أضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن موعد تحديد المحاور البحثية يأتي وفقا لقرارت المجلس الأعلى للجامعات، موضحا الخطة تشمل الجداول وطرق تسليم البحوث.

كان الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد كلف الأقسام بتحديد موضوع بحثي واحد أو أكثر  في كل مادة ويختار منها الطلاب، مع السماح لاشتراك أكثر من طالب بحد أقصى 5 طلاب حسب رغبتهم، أو أن يقوم بالبحث الطالب بمفرده، وللطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم.

كما أن استلام الأبحاث يكون بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها تحددها الكلية. وانتهت كليات جامعة القاهرة من نظام التعليم عن بعد يوم الخميس الموافق 30 أبريل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة: إلزام الكليات بإعلان موضوعات البحوث وجداول المواد قبل 5 مايو المقبل.. ويجوز اشتراك 5 طلاب حسب رغبتهم

علوم القاهرة: استبدال الامتحانات ببحوث لطلاب فرق النقل الثلاثة

تجارة القاهرة تعتمد نظام الأبحاث وتتيح تكوين فريق من 5 طلاب

إعلام القاهرة تقر نظام الأبحاث وتستلمها من خلال مواقع التواصل

هندسة القاهرة: نظام الاختبارات سيكون بالأبحاث والامتحانات الإلكترونية ونطالب بمدة فترة الدراسة

عميدة حاسبات القاهرة: استبدال الامتحانات في جميع المقررات بأبحاث

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز تعلن زواجها رسميا من أحمد العوضي

بعد إعلان زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

فيديوجراف.. رسوم جديدة على البنزين والسجائر والإنترنت وبعض السلع والخدمات

فيديوجراف .. ماذا حدث للفنان محمد التاجي ؟

أسعى لتغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي.. هشام سليم يتحدث عن تحول ابنته إلى ذكر.. فيديو

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الخوخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها رسميا من أحمد العوضي.. 10 فساتين لـ ياسمين عبد العزيز تبرز أنوثتها

بعد 3 دقايق من إعلان زواجهما .. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى

الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل