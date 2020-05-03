تأجيل دفع الجمارك السعودية بسبب كورونا.. مدير العمليات يكشف التفاصيل

أكد عبدالله البراك، مدير عام عمليات الإيرادات في الجمارك السعودية، أهمية مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لكافة المستوردين لمدة 30 يومًا من تاريخ فسح البضائع، وذلك للمساعدة على مواجهة الظروف الاقتصادية لجائحة كورونا.





وأوضح البراك في مقابلة تلفزيونية له أن مدة تأجيل تحصيل الجمارك هي 30 يومًا، وليس هناك إعفاءات، كما أن مدة المبادرة ثلاثة أشهر ابتداء من 22 مارس حتى 22 يونيو، وأن هناك أكثر من 51 ألف شركة مستورِدة يمكن لها الاستفادة من هذا التأجيل مع مواصلة منافذ الجمارك السعودية البرية والجوية والبحرية عملها في الأوقات الحالية.





وبين البراك أنه سيكون بوسع المستوردين الاستفادة من هذا الدعم من خلال تقديم ضمانات بنكية لكافة الشركات، أو من خلال إقرار إلكتروني، أو ضمان مستندي للمنشآت منخفضة ومتوسطة المخاطر، لحين سداد الرسوم المستحقة بعد 30 يومًا من عملية الفسح، وتوقع أن يجري تقييم هذه المبادرة وتحديد الخطوات المقبلة، بعد أن تتمكن اللجان المختصة من تكوين صورة واضحة عن تطورات الأوضاع في نهاية شهر مايو المقبل.





وقال إن هذه المبادرة تأتي دعمًا للأنشطة الأكثر تأثرا، وهي شاملة لكافة مستويات الشركات والمنشآت، وتشمل جميع الشركات المستوردة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة.





واعتبر أن تأجيل دفع الجمارك سيوفر سيولة للشركات تُمكّنها من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل، مؤكدا مواصلة منافذ الجمارك عملها بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات الواردة وضمان استمرارية تدفقها، الأمر الذي يُسهم في توفير جميع أنواع السلع للمستهلكين.





وكانت الجمارك السعودية أطلقت مبادرة تأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة للمملكة دون اشتراط أية ضمانات على المستوردين منخفضي المخاطر، في إطار حزمة المبادرات التي قدمتها المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.





وأشارت في هذا الصدد إلى أنه للحصول على التأجيل دون اشتراط أي ضمان، يقتضي ذلك موافقة المستورد على "إقرار إلكتروني" وتمكين الجمارك السعودية من الاطلاع على القوائم المالية للمنشأة عبر برنامج "قوائم" وذلك بهدف معرفة مدى ملاءة المنشأة المالية لاستحقاق هذه المبادرة دون اشتراط ضمان بنكي، كما أوضحت الجمارك أنه من أبرز الشروط للاستفادة من هذه المبادرة عدم وجود التزامات مالية واجبة السداد على المنشأة (فروقات-غرامات جمركية).





وعن آلية التقديم على هذه المبادرة، أوضحت الجمارك أنه يتطلب ذلك الدخول على صفحة المبادرة عبر موقع الجمارك السعودية ومن ثم اختيار المسار الذي يرغبه المستورد "ضمان بنكي" مخصص لجميع المستوردين، أو "الالتزام المستندي" المخصص للمستوردين منخفضي المخاطر، ومن ثم إكمال الخطوات اللازمة لإتمام الطلب).