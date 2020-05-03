شاهد هدية كريستيانو رونالدو لوالدته في عيد الأم.. صور

حرص النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالى، على تقديم هدية لولادته، بمناسبة عيد الأم الذي تحتفل به البرتغال كل أول يوم أحد من شهر مايو.





ونشرت "doloresaveiroo" والدة رونالدو، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مع سيارة رباعية الدفع من نوع "مرسيدس" مزينة بشريط تغليف للهدايا، وباقة ورد في يدها.





وعلقت والدة كريستيانو على الصورة قائلة: "شكرا لأولادي على الهدايا التي تلقيتها اليوم، عيد أم سعيد".





يذكر أن الدوري الإيطالي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.





بات النجم البرتغالى، غير قادرا على العودة إلى إيطاليا، من أجل الاستعداد لاستئناف التدريبات رفقة الفريق، والمتوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكان رونالدو انتقل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي صيف عام 2018، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.



