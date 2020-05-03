AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد هدية كريستيانو رونالدو لوالدته في عيد الأم.. صور

الأحد 03/مايو/2020 - 11:06 م
رونالد ووالدته
رونالد ووالدته
Advertisements
محمد بدران
حرص النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالى، على تقديم هدية لولادته، بمناسبة عيد الأم الذي تحتفل به البرتغال كل أول يوم أحد من شهر مايو.

ونشرت "doloresaveiroo" والدة رونالدو، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مع سيارة رباعية الدفع من نوع "مرسيدس" مزينة بشريط تغليف للهدايا، وباقة ورد في يدها.

وعلقت والدة كريستيانو على الصورة قائلة: "شكرا لأولادي على الهدايا التي تلقيتها اليوم، عيد أم سعيد".

يذكر أن الدوري الإيطالي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

بات النجم البرتغالى، غير قادرا على العودة إلى إيطاليا، من أجل الاستعداد لاستئناف التدريبات رفقة الفريق، والمتوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان رونالدو انتقل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي صيف عام 2018، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريستيانو رونالدو يتلقى خبر سعيدا من الحجر الصحي

جورجينا "حلاق" رونالدو الجديد في الحجر المنزلي.. شاهد

رونالدو يحتفل بعيد الفصح مع أسرته

كالتشيو ماركاتو: كريستيانو رونالدو لن يعود إلى ريال مدريد

رونالدو يرفض مغادرة يوفنتوس

لتظل آمنا.. كريستيانو رونالدو يشارك جمهوره لحظاته بالمنزل.. شاهد

ترشيحاتنا

مصرع إمام مسجد على يد بلطجي في الشرقية.. تفاصيل

فيديوجراف .. ماذا حدث للفنان محمد التاجي ؟

بعد 3 دقايق من إعلان زواجهما .. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

أسعى لتغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي.. هشام سليم يتحدث عن تحول ابنته إلى ذكر.. فيديو

الصين تطرح نسخة رياضية من تويوتا كورولا toyota corolla 2021 .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها رسميا من أحمد العوضي.. 10 فساتين لـ ياسمين عبد العزيز تبرز أنوثتها

بعد 3 دقايق من إعلان زواجهما .. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى

الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل