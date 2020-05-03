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اقتصاد

تعليق العمل بمصانع الورق في الدمام بالسعودية 4 أيام

الأحد 03/مايو/2020 - 11:15 م
مصانع الورق في الدمام
مصانع الورق في الدمام بالسعودية
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وكالات
قررت الشركة السعودية لصناعة الورق تعليق العمل بمصانع الشركة والشركات التابعة لها داخل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام لمدة 4 أيام ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2020.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها قررت استمرار نقل وشحن البضائع والمنتجات من المستودعات إلى كافة العملاء، علمًا أنه لا توجد أي حالات إصابة بين موظفي الشركة أو الشركات التابعة لها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة يسري البشري "في هذه اللحظة تأتي صحة موظفينا وعملائنا ومجتمعنا على رأس أولوياتنا، وتدعم الشركة السعودية لصناعة الورق كافة التدابير التي تعطي الأولوية للصحة العامة".

وتأتي هذه القرارات إنفاذًا للتوجيهات الهادفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي وجهت بها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بشأن تطبيق إجراءات إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتبارا من يوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وبيّنت الشركة أنه بالنظر لعدم توفر معلومات عن أثر هذه الإجراءات، فإنه يتعذر تحديد الأثر المالي لها حاليًا، لافتةً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن أي تطورات في هذا الشأن.
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