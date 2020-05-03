الأردن: القطاع الخاص سيعود بكامل طاقته

قال طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، اليوم الأحد، إن القطاع الخاص، يمكنه العودة للعمل بكامل طاقته الإنتاجية، في حال تحقيقه للشروط اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب قناة "المملكة" الأردنية، أكد الحموري أن كل القطاع الخاص يسمح له بالعمل بطاقة إنتاجية كاملة، وفق شروط، ولم يوضح ماهية تلك الشروط الصحية.





وأشار الحموري إلى أن الحكومة ستتابع المنشآت، بعد استئنافها العمل، للتحقق من التزامها بالشروط الصحية.





وأضاف أن القرارات الاقتصادية جميعها مرتبطة بالوضع الوبائي وتطوراته.





إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل صفر إصابات داخل المملكة اليوم ولا حالات شفاء أو وفاة.





وقال وزير الصحة الأردني، إن البلاد سجلت صفر إصابات لليوم السادس على التوالي.





فيما سجلت إصابة لسائق من جنسية عربية على الحدود، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة داخل البلاد 461 حالة.





وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، اليوم الأحد، رفع القيود عن جميع القطاعات الاقتصادية اعتبار من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته في احتواء تفشي فيروس كورونا.





وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي الأردني: "سيتم فتح جميع القطاعات الاقتصادية بكامل طاقاتها الاستيعابية من يوم الأربعاء، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75%".





وأضاف: "فيروس كورونا شكّل أكبر تهديد لاقتصادات العالم منذ أزمة الكساد الكبير عام ١٩٢٩م، وتمّ توفير حوالي 4 ملايين كمّامة في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنيّة والعسكريّة، وبأسعار بمتناول الجميع".



