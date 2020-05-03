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برلمان

بالأرقام والنسب.. الرسوم الجديدة لعقود اللاعبين.. تفاصيل

الأحد 03/مايو/2020 - 11:30 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود فايد
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، من مناقشة وإقرار عدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، في إطار مساعي الدولة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى جميع المجالات وفى ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

عقود الشراء والبيع والإعارة والتجديد
وتضمن البند 21  من المادة الأولي بالقانون عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية بواقع، 1% من القيمة السنوية للعقود مليون جنيه أو أقل، و2% من أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، و3% من أكثر من 2 مليون جنيه وحتي 3 ملايين جنيه، و5% من أكثر من 3 ملايين جنيه وحتي 5 ملايين، و7.5% لأكثر من 5 ملايين جنيه، وعلي اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب.

خطة الحكومة
تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان بزيادة عدد من الرسوم الجديدة لزيادة مخصصات رسم التنمية المحلية ، متضمنا خطة الحكومة تحريك بعض الرسوم واستحداث رسوم اخرى لزيادة إيرادات الدولة في ظل جائحة كورونا.

البيان المالي
كشف البيان التحليلي لموازنة عام 2020 /2021، عن زيادة ضخمة في رسوم تنمية الموارد لتقفز من 5.6 مليار جنيه إلى 23.7 مليار جنيه، حيث إن الزيادة الكبيرة في مخصصات رسوم التنمية تعود إلى مراجعة بعض رسوم الخدمات التى لا تتصل مباشرة بالمواطنين وتلك التى لم يتم تعديلها منذ سنوات.
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