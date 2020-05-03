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أخبار العالم

البرازيل.. إصابات كورونا تتخطى 100 ألف إصابة

الأحد 03/مايو/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى 100 ألف إصابة.

والبرازيل هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بـ"كوفيد 19" في أمريكا اللاتينية، وبذلك تجاوزت الحصيلة الرسمية لوفيات الفيروس في الصين، حيث ظهر الوباء لأول مرة أواخر عام 2019، التي بلغت 4633.

والأسبوع الماضي أبدى الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو أمله بقرب رفع الحجر المفروض في العديد من ولايات الدولة التي يتخطى عدد سكانها 210 ملايين نسمة.

وقال بولسونارو: "آمل أن يكون هذا هو الأسبوع الأخير من الحجر الصحي"، وذلك بعد أيام قليلة من إقالته وزير الصحة لويس إنريكي مانديتا، المؤيد للقيود التي يقول الرئيس البرازيلي إنها تضر الاقتصاد الوطني.
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