البرازيل.. إصابات كورونا تتخطى 100 ألف إصابة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى 100 ألف إصابة.





والبرازيل هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بـ"كوفيد 19" في أمريكا اللاتينية، وبذلك تجاوزت الحصيلة الرسمية لوفيات الفيروس في الصين، حيث ظهر الوباء لأول مرة أواخر عام 2019، التي بلغت 4633.





والأسبوع الماضي أبدى الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو أمله بقرب رفع الحجر المفروض في العديد من ولايات الدولة التي يتخطى عدد سكانها 210 ملايين نسمة.



