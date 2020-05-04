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محافظات

غلق ١٠ معامل تحاليل و ١٦عيادة خاصة ومركز علاج طبيعي في بني سويف

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:40 ص
غلق ١٠ معامل تحاليل
غلق ١٠ معامل تحاليل و ١٦عيادة خاصة
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محمد عبد الحليم

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية ، ومواصلة الجهود لمواجهة كافة صور التقاعس أو الاهمال في تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى ، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة احتمالية عدوى فيروس كورونا المستجد.


جاء ذلك خلال تواصل المحافظ مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق ، حيث ناقش مستجدات الوضع الصحي واجراءات مجابهة فيروس كورونا ، مطئنا على عدد من الموضوعات والملفات الهامة تتعلق بالقطاع الصحي .


حيث أكد وكيل وزارة الصحة أنه في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الخاصة التي تقدم خدمة صحية ومتابعه الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحه المواطنين تم المرور بمركزي بنى سويف و الواسطى وناصر علي  ٥٥  منشاة  طبية .


اسفرت عن غلق ١٠ معمل تحاليل و ١٦ عياده خاصة ،ومركز علاج طبيعي وتحرير محضر غلق لمركز تجميل ببني سويف والمرور على ٨ مستشفيات خاصه لضمان تطبيق معايير مكافحة العدوي، حيث أشرف على تنفيذ الحملة الدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر والدكتور مصطفى جمال الدكتور رباب احمد الدكتور مصطفى محمود الدكتور بسام فتحي الدكتور نهاد صلاح  محمد بدوي .

 

غلق ١٠ معامل تحاليل و ١٦عيادة خاصة ومركز علاج طبيعي في بني سويف
غلق ١٠ معامل تحاليل و ١٦عيادة خاصة ومركز علاج طبيعي في بني سويف
غلق ١٠ معامل تحاليل و ١٦عيادة خاصة ومركز علاج طبيعي في بني سويف
غلق ١٠ معامل تحاليل و ١٦عيادة خاصة ومركز علاج طبيعي في بني سويف
غلق ١٠ معامل تحاليل و ١٦عيادة خاصة ومركز علاج طبيعي في بني سويف
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