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حوادث

اعترفات المتهمين بسرقة رواد البنوك: بنعمل نفسنا أغمي علينا ونسرق الضحية.. وقاضي المعارضات يجدد حبسهم

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:05 ص
اعترفات المتهمين
اعترفات المتهمين بسرقة رواد البنوك
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رامي المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس، عصابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة رواد البنوك باسلوب النشل وعثر بحوزتهم على مبلغ 10 الاف جنيه.

وأدلت المتهمة " بدور" باعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق، واقرت انها قامت بالاشتراك مع المتهمة الثانية وتدعي " ندي " 23 سنة بتكوين تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك باسلوب النشل وعقب قيام المتهمة الثانية بمتابعة احد الأشخاص أثناء حصوله على المبالغ المالية تقوم هى بإلقاء نفسها امام المجني عليه مغشية عليها وأثناء قيامه بافاقتها تقوم المتهمة الرئيسية بالاحتكاك بالمجني عليه والاستيلاء على المبالغ المالية التي بحوزته عن طريق النشل وتفر هاربة، وتقوم باقتسام الأموال بينهما مناصفة.

وأوضحت انها لم تكن الواقعة الأولي لهما، وواجهت النيابة المتهمتين بتحريات المباحث.

تعود الواقعة إلى تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغا من أحد الأهالى بتعرضه للسرقة أثناء خروجه من أحد البنوك، وبعمل التحريات وتكثيف المعلومات وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تبين ان سيدتين قامتا بمغافلة المجني عليه والاستيلاء على مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمتين واقتيادهما إلى ديوان القسم وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات أقرتا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة رواد البنوك بأسلوب النشل، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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