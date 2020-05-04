اتحاد زراعة القاهرة ينشئ تطبيقا لجمع مشاكل طلاب الكلية وعرضها على الإدارة

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن تصميم تطبيق لتجميع مشاكل الطلاب في المواد الدراسية لجميع الأقسام لعرضها لإدارة الكلية لحلها.
وأضاف الاتحاد، أن التطبيق يهدف لمساعدة الطلاب في ظل تعليق الدراسة بسبب الوقاية من فيروس كورونا، وذلك في المواد التي لم يتم شرحها بالشكل المطلوب وصعوبة التواصل مع الأساتذة.
اقرأ ايضا:يذكر أن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ينظمون لقاءات عبر تطبيق Google meet للتواصل مع عميد الكلية الدكتور عمرو مصطفى، للاستفسار والتواصل بشأن ما يهم الطلاب، عن الأبحاث والامتحانات.
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