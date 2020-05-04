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تعليم

اتحاد زراعة القاهرة ينشئ تطبيقا لجمع مشاكل طلاب الكلية وعرضها على الإدارة

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:04 ص
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن تصميم تطبيق لتجميع مشاكل الطلاب في المواد الدراسية لجميع الأقسام لعرضها لإدارة الكلية لحلها.

وأضاف الاتحاد، أن التطبيق يهدف لمساعدة الطلاب في ظل تعليق الدراسة بسبب الوقاية من فيروس كورونا، وذلك في المواد التي لم يتم شرحها بالشكل المطلوب وصعوبة التواصل مع الأساتذة.

يذكر أن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ينظمون لقاءات عبر تطبيق Google meet للتواصل مع عميد الكلية الدكتور عمرو مصطفى، للاستفسار والتواصل بشأن ما يهم الطلاب، عن الأبحاث والامتحانات.


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