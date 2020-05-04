اتحاد زراعة القاهرة ينشئ تطبيقا لجمع مشاكل طلاب الكلية وعرضها على الإدارة

وأضاف الاتحاد، أن التطبيق يهدف لمساعدة الطلاب في ظل تعليق الدراسة بسبب الوقاية من فيروس كورونا، وذلك في المواد التي لم يتم شرحها بالشكل المطلوب وصعوبة التواصل مع الأساتذة.



