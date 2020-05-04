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برلمان

5 جنيهات رسم تنمية لكل صحيفة من محررات مصلحة الشهر العقاري

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:34 ص
مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري
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محمود فايد
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، من مناقشة وإقرار عدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 الشهر العقاري
وتضمنت التعديلات  البند 10، الخاص باستخراج صور المحررات، ومن ثم  تضمنت فرض رسم 5جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلجة الشهر العقاري، وبذلك يكون أي صحيفة من صور المحررات الرسمية التى تصدر من مصلحة الشهر العقاري عليها رسم تنمية مقدر بخمسية جنيها، للمشاركة فى تنمية موارد الدولة. .

مساعي الدولة
يأتي ذلك في إطار مساعي الدولة المصرية للوفاء  بألتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة. 

خطة الحكومة
تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان بزيادة عدد من الرسوم الجديدة لزيادة مخصصات رسم التنمية المحلية ، متضمن خطة الحكومة تحريك بعض الرسوم واستحداث رسوم اخرى لزيادة ايرادات الدولة في ظل جائحة كورونا.

البيان المالي
كشف البيان التحليلي لموازنة عام 2020/2021 عن زيادة ضخمة في رسوم تنمية الموارد لتقفز من 5.6 مليار جنيه إلى 23.7 مليار جنيه، حيث  إن الزيادة الكبيرة في مخصصات رسوم التنمية تعود إلى مراجعة بعض رسوم الخدمات التى لا تتصل مباشرة بالمواطنين وتلك التى لم يتم تعديلها منذ سنوات.
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