بعد إعلان زواجهما.. كيف بدأت علاقة الحب بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز؟

ونشر العوضي، صورة لممثلة أجنبية تدعى Catherine zeta Jones، تشبه ياسمين عبدالعزيز، كثيرًا وعلق على الصورة قائلًا: "هذا هو ذوقي"، الأمر الذي أشار إلى حقيقة وجود علاقة حب بينه وبين ياسمين عبد العزيز، وبالفعل أعلن حبهما بعد أن فجر القضية شقيق ياسمين عبدالعزيز الذى كتب تعليقا يفشى سر العلاقة.

وجاءت ردود الفعل على هذه العلاقة من قبل الجمهور والمتابعين حيث هنَّؤهما على الارتباط متمنين لهما السعادة وراحة البال فى الفترة المقبلة ولكن ياسمين عبد العزيز معروف عنها أنها تغير رأيها سريعا، وهو ما اعترفت به فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى حيث أكدت أنها لا ترغب فى الزواج ولكن فى حالة تحقيقه يمكن أن تخوض التجربة وهو أمر متروك فى النهاية للظروف المحيطة بالعلاقة، مؤكدة أنه لا أحد يتوقع تصرفاتها وبالتالى رغم إعلان حبها لأحمد العوضى ربما لا يتحقق الارتباط على أرض الواقع والأمر فى النهاية متروك للأيام المقبلة لتجيب على مصير هذه العلاقة.

بعد إعلان ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى حبهما عبر حسابهما على انستجرام، بدأت الأقاويل حول مصير هذا الحب هل الارتباط؟ أم ماذا سيحدث فى الفترة المقبلة ؟ خاصة أن هناك بعض الشوائب التى قد تترك أثرا سلبيا على العلاقة بعد خناقة أحمد العوضى مع شقيقها وائل ووصلة الردح بينهما.

كانت ياسمين عبد العزيز طوال حياتها الفنية منغلقة على أسرتها ولا تحب أن تظهرهم إلى الإعلام حتى احترف شقيقها وائل التمثيل، لكنه لم يحقق نجاحا كبيرا فى عالم الفن، مثلما حققته ياسمين عبد العزيز وكانت تفضل أن تبتعد بأسرتها عن الأضواء والشهرة وهو ما فعلته مع أبنائها وزوجها على مدار 20 عاما تقريبا، ورغم ذلك كانت علاقتها بشقيقها وائل تحديدا مليئة بالحب والود ؛ فكانت دائما تنشر صورا معه بعد أن اشتهر ودخل الوسط الفنى.





وكان يبادلها شقيقها وائل عبد العزيز نفس الروح حتى أنه كان يقف بجوارها فى أزماتها ولعل أبرزها أزمتها مع ابنة الفنان هشام سليم التى كادت أن تصل إلى ساحات القضاء، ولكن سرعان ما تم حل الأزمة بعد تدخلات عديدة من شقيقها.





وربما تتوتر علاقة ياسمين عبد العزيز بشقيقها خاصة بعد نشوب خلاف حاد بينه وبين أحمد العوضى بعد أن خرج وائل عن صمته معلقا على علاقة شقيقته والعوضى، قائلا عبر فيسبوك: بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة شيلت مشاكل كتير بسببك من وانتي عيلة صغيرة".





وأضاف وائل عبد العزيز: "بداية من مشاكلك مع الشاعر وبراده وانتي عارفة إن أنا تأذيت فيها إزاي وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب الي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها.. ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي انا ووالدتك إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك".





وأوضح وائل عبد العزيز خلال رسالته: "سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووافقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللي ساندك ووقفت جنبك في طلاقك.. لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين.. لا من سنك وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة علي حساب سمعتك وسمعتنا.. لا ومحدش هيسمح".





وتابع وائل عبد العزيز: "من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا.. من امتي الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها.. أنا هتكلم على الشق اللي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي علي مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي إيه رايحة على فين".





وأكمل وائل عبد العزيز: " بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب الي هتفقس له كل يوم أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دي الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف إنك مرفوض رفضًا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي انت سالكه من سنين مع بنات الناس!!".





وأنهى وائل عبد العزيز رسالته "أنا من رأيي كفاية عليك البطولة اللي أخدتيها والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".





خناقة شقيق ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى





دخل شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى فى خناقة عنيفة وتراشق بالألفاظ بعد أن أفشى الأول علاقة الأخير بشقيقته ياسمين عبد العزيز وهو الأمر الذى دفع أحمد العوضى للدفع والرد بعنف على شقيق ياسمين حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رده على "وائل"؛ بسبب علاقته بشقيقته، والتي تحدّث عنها الجمهور، بعد احتفال العوضى مع ياسمين بعيد ميلادها الـ40، في يناير الماضي.





وظهر في الصورة المُتداولة، رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين، لكن هذا الرد غير موجود على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” ولم يتسن التأكد من صحته أو مصدره، وهل نشره أحمد العوضي بالفعل ثم حذفه؟، أم أنه “بوست” مُزيف.





ياسمين عبدالعزيز تعلن زواجها رسميا من احمد العوضى







