عبدالله العنزي: الإعلام نقل الصورة عن كورونا كاملة وقدم أكبر حملة توعية بالمرض

قال الإعلامي عبدالله العنزي، إن الإعلام بشكل عام العربي والعالمي قام بدوره وتحمل مسؤولية بشكل كبير في التوعية بفيروس كورونا، ونقل كل ما يخص الفيروس من مستجدات عن طريق المختصين ومنظمة الصحة العالمية وقرب لكثير من وجهات النظر وما زال بداية من الأزمة وخلال فترة تفشي الجائحة وحتى الآن.





وأوضح أن كافة القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة نجحت بشكل جيد، ونبهت لخطورة الفيروس، وكانت تنقل عدد الضحايا الوفيات منهم والمصابين، ولم يكن ذلك بقصد التخويف او التهويل ولكنه كان بغرض التوعية وأن يعلم المواطنون حقيقة الفيروس ومدى خطورته.





ولفت إلى أن الاعلام العربي لم يكن بمنأى عن الأحداث العالمية ونجح في نقل الصورة كاملة بل فرض في بعض الأحيان رؤيته فضلا عن أنه كان الناطق الرسمي باسم الشعوب خلال فترة انتشار الجائحة.