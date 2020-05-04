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حوادث

تجديد حبس مدير مخزن بحلوان لحجبه 4 أطنان مواد غذائية بهدف رفع سعرها

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:05 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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رامي المهدي
جدد قاضي المعاراضت، حبس مدير مسئول عن مخزن، 15 يومًا  على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحجب كمية قدرها 4 طن أرز ابيض وسكر حر وفول ومسلي، مجهولين المصدر بقصد رفع اسعارها.

وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بحلوان لحجبه عن التداول كمية قدرها ٤ طن "أرز أبيض، سكر حر، فول، مسلى" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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