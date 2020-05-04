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أخبار البلد

أخصائي أمراض نفسية: رامز مجنون رسمي كارثة تربوية

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور هشام ماجد، أخصائي الأمراض النفسية بمستشفى العباسية، إن برنامج «رامز مجنون رسمي» كارثة تربوية، وخرق لكل الأهداف التربوية.


وأكد "ماجد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كل المؤسسات التي تحاول رفع مستوى التربية كالأسرة والمدرسة لبناء شخصية الطفل المتوازنة التي ستقود الوطن والحياة، يعد البرنامج مصدر إزعاج لها.


وأضاف أننا في صدد انتظار أخبار مؤلمة أتمني ألا تحدث، لأن الأطفال يتعلمون من هذه النموذج، ولا يوجد لديهم «فلتر»، فهو يقلد كل ما يراه دون معرفة الصواب والخطأ.


وأوضح "ثم يبدأ اكتشاف الخطأ والصواب، حين يتعرض للثناء أو العقاب"، مضيفا أن الأطفال والأسرة لا تخرج ولا تذهب إلى نوادٍ للترفيه واللعب نتیجة وباء الكورونا، وكذلك توقف الدراسة والتعليم لنفس السبب، فهناك فراغ شديد جدا في نمو الوظائف المعرفية للطفل ولا يجدون متنفسا إلا شاشة التلفزيون.


وتابع "لذلك ومن واجبنا الوطني وبعد انتشار نماذج تقليد من البرنامج مثل قصة ولون الشعر الأزرق غير المألوفة لدي المجتمع، وبعضهم ربط لعبته المفضلة الدبدوب في كرسي نعلم ماذا كان ينوي أن يقوم به من سلوك عدواني أو سادية أو تنمر من محتويات هذا البرنامج الجريمة، لذلك وجب التحذير وبشدة من أن الفترة المقبلة قد لا قدر الله تحمل أخبارا عن طفل عذب شقيقه أو تسبب في وفاته، أو صعقه بالكهرباء، وهي نتيجة متوقعة بعد التعرض لهذا المحتوى دون وعي ودون تحذير مسبق".

وطالب بتحدید سن النصيحة مسبقًا مكتوبا على البرنامج بعدم محاولة التقليد، وهذه أبسط حقوق المشاهد والمواطن على قناة مفتوحة وليست مشفرة، ولا نمتلك أی سلطة قانونية عليها لأنها ليست مصرية ولا تبث من مصر.
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