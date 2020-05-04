ضبط ٣ عاملين بالأسواق الحرة في مطار القاهرة لاختلاسهم سلعا معفاة من الجمارك

نجحت الاجهزة الامنية من ضبط ٣ من العاملين بالاسواق الحرة بميناء القاهرة لقيامهم باختلاس سلع معفاه من الضريبة الجمركية لبيعها فى الاسواق .





وردت معلومات تتضمن إعتزام 3 من العاملين بالأسواق الحرة بميناء القاهرة الجوى بإستغلال طبيعة عملهم وإختلاس كمية من السلع المعفاة من الضريبة الجمركية لبيعها بالأسواق المحلية.





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين منهم حال خروجهما من الدائرة الجمركية وبحوزتهما كمية من السلع المعفاة.





وبمناقشتهما قررا إتفاقهما مع الثالث -تم ضبطه- على إختلاس وتسهيل خروج المضبوطات خارج الدائرة الجمركية لبيعها بالأسواق المحلية وتقاسم أرباحها فيما بينهم.



