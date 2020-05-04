رسالة تتكفل بتقديم مساعدات مادية ومسلتزمات منزلية لعائلة فارس ضحية تفجير موكب وزير الداخلية

قررت جمعية رسالة تقديم مساعدات لعائلة فارس حجازي شوقي الطفل المصاب في حادثة اغتيال وزير الداخلية الاسبق محمد ابراهيم .





جاء ذلك في المسئولية المجتمعية التي تقوم بها جمعية رسالة .





وقالت ريهام محسن المتحدث الرسمي للجمعية ، انه الجمعية قامت بالتواصل مع العائلة وتم عمل فحص للحالة وتبين احتياجها لبعض المستلزمات و الخدمات الاعاشية .





واضافت محسن في تصريحات صحفية بان الجمعية سوف تتكفل بتقديم بمساعدات مادية وبعض الاداوت المنزلية نظرا لاحتياج عائلة فارس لهم .





كما تنعي الجمعية أبناء الوطن الذين استشهدوا في الأحداث الارهابية الجارية وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل



