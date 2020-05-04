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أخبار البلد

رسالة تتكفل بتقديم مساعدات مادية ومسلتزمات منزلية لعائلة فارس ضحية تفجير موكب وزير الداخلية

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:30 ص
رسالة
رسالة
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صدى البلد
قررت جمعية رسالة تقديم مساعدات لعائلة فارس حجازي شوقي الطفل المصاب في حادثة اغتيال وزير الداخلية الاسبق محمد ابراهيم .

جاء  ذلك في المسئولية المجتمعية التي تقوم بها جمعية رسالة .

وقالت ريهام محسن المتحدث الرسمي للجمعية ، انه الجمعية قامت بالتواصل مع العائلة وتم عمل  فحص للحالة وتبين احتياجها لبعض المستلزمات و الخدمات الاعاشية .

واضافت محسن في تصريحات صحفية بان الجمعية سوف تتكفل بتقديم  بمساعدات مادية وبعض الاداوت المنزلية نظرا لاحتياج عائلة فارس لهم .

كما تنعي الجمعية أبناء الوطن الذين استشهدوا في الأحداث الارهابية الجارية وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل

 و تقف الجمعية بجانب رجال و ظباط القوات المسلحة في حربها على الارهاب و حماية الوطن و أمنه و استقراره و تدعوا جموع الشعب المصري إلى التماسك والوقوف صفًا واحدًا أمام الإرهاب الأسود الذي لن  يزيد الشعب إلا قوة.
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