AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دعمًا للجيش الأبيض.. محافظ الغربية: مبادرات الخير تتسابق لمواجهة كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:58 ص
محافظ الغربية: مبادرات
محافظ الغربية: مبادرات الخير تتسابق لمواجهة "كورونا
Advertisements
احمد علي
استقبل د. طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه د. أحمد عطا، واللواء شاكر يونس ، سكرتير عام المحافظة، الإعلامي محمد فايد، إثر تبرعه ب 500 بدلة عزل للأطباء والتمريض والفنين، في مبادرة منه لتوزيعها على المستشفيات، في ضوء مجابهة فيروس كورونا .

وأشاد محافظ الغربية، بهذه المبادرة التي تأتي تقديرًا لجيش مصر الأبيض، وما يقوم به من جهد غير مسبوق لخدمة كافة فئات المجتمع، في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية.

 مؤكدًا تسابق رجال الأعمال بالمحافظة للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات ، وكذلك التبرع بالسلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة المؤقتة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وأعرب "فايد"، عن شكره وتقديره لمحافظ الغربية وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة لجهودهم في مجابهة فيروس كورونا.

مثمنًا كذلك الدور الوطني لابطال مصر من أطباء وهيئة تمريض وفنيين في سبيل الحفاظ علي صحة المصريين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول 255 ألف جوانتي و6 آلاف كمامة لمستشفيات دمياط

دعم الأسر الأكثر احتياجا.. مبادرة لتوزيع مواد غذائية على عمال اليومية في الغربية

محافظة آمنة.. مبادرة لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات كفر الشيخ.. صور

محافظة آمنة.. مبادرة لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات كفر الشيخ.. و«نور الدين» يُثمن دور المجتمع المدني في مواجهة كورونا

محافظ الدقهلية: أبطال الجيش الأبيض يخففون الألم ويبعثون فينا الأمل

خيرات كورونا.. 15 طن مواد مطهرة و1400 شنطة غذائية للحجر الصحى بـ الغربية

ترشيحاتنا

اغتصبه في أول يوم رمضان لمدة 3 أيام .. تفاصيل مقتل طفل الزاوية الحمراء على يد سائق توك توك

بمكياج صاخب.. هنا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل

وزيرة الهجرة: المرحلة المقبلة ستتضمن الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة والعقود

بملابس كاجوال.. ياسمين صبرى برفقة سارة الشامى

القاهرة في الصدارة.. تعرف على ترتيب انتشار كورونا بالمحافظات المصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ياسمين صبرى برفقة سارة الشامى

بمكياج صاخب.. هنا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بـ عباءة رمضان.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة