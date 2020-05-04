هيئة الكتاب تبث ندوة زكى نجيب محمود على قناتها على يوتيوب الثلاثاء القادم

تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عبر قناتها على يوتيوب، ندوة الدكتور زكى نجيب محمود التى أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1988 ، وذلك فى تمام التاسعة من مساء بعد غد الثلاثاء ه مايو، والتى شهدت إهتماما واسعا من جموع المثقفين آنذاك.
ويأتى البث ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك".
كما أتاحت هيئة الكتاب أكثر من 130 عنوانا بين إصداراتها المتنوعة للجمهور للإطلاع والتحميل عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية، فيما بدأت قبل أيام تفعيل صالون القاهرة الثقافى الدولى أون لاين عبر صفحة معرض القاهرة الدولى للكتاب على موقع فيس بوك.