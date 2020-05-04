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محافظات

حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:14 ص
لاعب كرة القدم محروس
لاعب كرة القدم محروس محمود
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إيهاب عمر

في الملعب صانع العاب وفي رمضان صانع كنافة وقطايف، وبعد انتهاء الشهر الكريم يعمل في مجال البناء.


تعلم العمل في مجال البناء منذ صغره وظل لسنوات حتى بدأ في السعي إلى حلمه أن يكون لاعب كرة قدم، التحق بعدد من الفرق وآخرها نادي بني سويف، ورغم ذلك لم يترك مهنته حيث يستغل توقف الدوري ويعمل في مجال البناء وفي شهر رمضان يعمل في صناعة القطايف والكنافة في أكبر ميادين مدينة منفلوط ميدان القلعة.


في هذه السطور نرصد حكاية لاعب نادي بني سويف مع عمله في البناء وتصنيع الكنافة والقطايف في رمضان ...


قال محروس محمود محروس لاعب نادي بني سويف: "أنا ألعب "مساك" في النادي ورقمي 24 ورغم  لعبي كرة القدم منذ 3 سنوات مع النادي لم تمنعني عن مهنتي حيث إنني اعمل في مجال العمارة " بنا " وفي شهر رمضان اعمل في صناعة القطايف والكنافة الآلي، لان العمل ليس عيبا بل مهنة وهذا ما يتميز به أبناء مركز منفلوط، فعدد كبير من لاعبي كرة القدم في الأندية يعملون في مهن بجوار لعب كرة القدم مع الأندية ونستغل توقف الدوري حتى في الظروف العادية ونقوم بالعمل في مهنتنا الأصلية".

 

وأضاف محروس قائلا: "خلال انطلاق الدوري عندما كنت احصل على أيام راحة كنت أعود إلى منفلوط واعمل في مهنتي " بنا " وفي الإجازات بين الدوريين وهدفي من عملي الاعتماد على نفسي خاصة وإنني لعب لأكثر من ناد ومنها ديروط والوليدية ومنفلوط وذهبت 4 أشهر مع الأسيوطي ولكن لم أوفق ومن وقتها وأنا العب مع بني سويف".

 

وأشاد محروس بإدارة نادي بني سويف: "رغم توقف الدوري إلا أن إدارة النادي تقوم بإرسال مستحقاتنا على البريد وأتمنى أن يصعد النادي إلى الدوري الممتاز خاصة وإننا خضنا مباريات قوية مع فرق كبيرة مثل الأهلي".

حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور
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