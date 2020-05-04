AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير مرتضي يرد على هروب "كهربا والنقاز" ..فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:11 ص
كهربا والنقاز
كهربا والنقاز
Advertisements
حسن العمدة
أكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن هروب اللاعبين أمر وارد فى جميع الأندية وحدث مع النادي الأهلي من قبل.

وقال أمير مرتضي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "قضية النقاز نسير فيها بشكل صحيح وقدمنا جميع الأوراق والمستندات أرسلنا إلى المحكمة الرياضية كافة الأوراق التى تثبت حصوله على مستحقاته".
 
وأضاف: "كهربا ليس ابن الزمالك أو الأهلي، فهو لعب فى العديد من الأندية واسم الناديان باقي واللاعب سيعتزل فى النهاية".

وصرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك فى الايام الماضية، عن إمكانية ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء أو انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

ومن المقرر أن تُقام انتخابات اتحاد الكرة خلال الصيف المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد، بدلًا من اللجنة الخماسية الحالية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضا عبدالعال يهاجم أمير مرتضى منصور ويصفه بـ"الفاشل"

مرتضى منصور مهاجما رضا عبدالعال: أنت معاك دبلوم صنايع ومتتكلمش عن أمير

خناقة مع رضا عبدالعال وسر كورونا وهجوم على كهربا.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور

أمير لو ساب الزمالك مش هيشتغل.. رد ناري من رضا عبدالعال على مرتضى منصور

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل برنامجه.. وصفقة جديدة في الطريق

محامي ميسي يهدد كهربا والنقاز في أزمة الهروب من الزمالك

ترشيحاتنا

الحكومة: قوائم طعام محددة مسبقا وحظر تقديم الشيشة وقياس درجات الحرارة لرواد مطاعم الفنادق

لأن الصيام جنة .. الأزهر يحذر الصائمين من 5 أفعال شائعة في رمضان

اغتصبه في أول يوم رمضان لمدة 3 أيام .. تفاصيل مقتل طفل الزاوية الحمراء على يد سائق توك توك

عداد كورونا في مصر.. 6465 إصابة و429 وفاة.. وتعافي 1562 حالة

بعد أنباء طلاقهما.. شاهد أغرب إطلالات هبة العوضي زوجة أحمد المحمدي.. صور

هل ستفرض الحكومة حظر التجول من الثالثة عصرا .. مصدر حكومي يرد

AdvertisementS

إذن مسبق.. تعديلات جديدة على لائحة فريق الكرة بالأهلي بسبب «البرامج التليفزيونية»

وليد العطار يكشف حقيقة وفاة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

رضا عبد العال يواصل استفزاز رئيس الزمالك بتصريحات ضد أمير مرتضى ..فيديو

بعد أنباء طلاقهما.. شاهد أغرب إطلالات هبة العوضي زوجة أحمد المحمدي.. صور

شوبير يوضح القرار النهائي لاتحاد الكرة حول استئناف الدوري.. فيديو

شطة يصدم اتحاد الكرة بعد أزمة بريزنتيشن.. تفاصيل

ضربه بالقلم.. مرتضى منصور يكشف لأول مرة كواليس تعدي كهربا على جروس بالضرب.. فيديو

مرتضى منصور ينهي الجدل بشأن رفضه عودة الدوري.. فيديو

أخبار الرياضة| الحضري يقترب من الدوري المغربي .. حقيقة وفاة عمرو الجنايني .. وحرب البيانات بين اتحاد الكرة وبريزنتيشن

عرض رسمي.. هل يرحل أشرف بن شرقي عن الزمالك في الصيف

أخبار الزمالك.. حقيقة رحيل بن شرقي.. سليمان ينافس مرتضى منصور.. وتقرير طبي عن اللاعبين

إلغاء الدوري الممتاز.. اتحاد الكرة يرد على واقعة خطاب الـ 13 ناديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة في أسوان

بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم

بعد إعلان زواجها.. ياسمين عبد العزيز في لقطات رومانسية مع كريم فهمي.. شاهد