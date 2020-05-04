أمير مرتضي يرد على هروب "كهربا والنقاز" ..فيديو

أكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن هروب اللاعبين أمر وارد فى جميع الأندية وحدث مع النادي الأهلي من قبل.





وقال أمير مرتضي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "قضية النقاز نسير فيها بشكل صحيح وقدمنا جميع الأوراق والمستندات أرسلنا إلى المحكمة الرياضية كافة الأوراق التى تثبت حصوله على مستحقاته".

وأضاف: "كهربا ليس ابن الزمالك أو الأهلي، فهو لعب فى العديد من الأندية واسم الناديان باقي واللاعب سيعتزل فى النهاية".



