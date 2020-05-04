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محافظات

مستقبل وطن المنيا يوزع 30 ألف كرتونة غذائية في إطار مبادرة حياة كريمة

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:58 ص
مستقبل وطن المنيا
مستقبل وطن المنيا يوزع 30 الف كرتونه غذائية
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ايمن رياض
واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا تنفيذ عمليات توزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم.

انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف ، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتم انطلاق  المرحلة الثانية من عمليات التوزيع وشهدت توزيع 30 إلف كرتونه وشنطة مواد غذائية ، على جميع المراكز والأقسام بالمحافظة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع  والمدن والتى تم تحديدها واختيار المستحقين فيها بعناية ودقة، والجدير بالذكر ان أمانة الحزب بالمحافظة قد قامت بتوزيع 10 ألاف شنطة غذائية فى المرحلة الأولى من المبادرة.

وأكد النائب عمرو غلاب أمين ألمحافظة أن مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا ، والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد ،بجميع قرى ونجوع المحافظة وسوف تستمر طوال شهر رمضان المبارك  وذلك مساهمة من الحزب للوقوف بجانب هذه الأسر ، وسد حاجة المواطن البسيط من السلع الغذائية. 

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.
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