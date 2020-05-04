بسبب كورونا.. إلغاء مسابقة حفظة القرآن الكريم بالمنوفية.. والمشايخ: نفكر في إقامتها بالفيديو





ومن أهم هذه العادات والأنشطة التي اندثرت هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا مسابقة القرآن الكريم التي كانت تنظمها المساجد بين الأطفال حفظة القرآن الكريم.





وتحدث معنا الشيخ مسعود عبدالله أحد المشايخ الذين كانوا ينظمون هذه المسابقات قائلا نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار الفيروس قررنا عدم إقامة المسابقة القرآنية التي اعتدناها كل عام بين الأطفال من حفظة القرآن الكريم والتي كانت تقام في النصف الثاني من الشهر الكريم وكان يتم التصفية بين حفظة كتاب الله عزوجل حتي نصل لأفضلهم حفظا ويتم تكريمهم جميعا في حفل كبير في ليلة السابع والعشرين من رمضان.





وتحدث أيضا محمد سعيد أحد القائمين علي هذه المسابقات سنويا قائلا لم نتمكن من إقامة المسابقة هذا العام نظرا للظروف المرضية التي تمر بها الأمة وذلك حفاظا علي حياة أبناءنا من حفظة القرآن الكريم ، ولكن لدينا رغبة كبيرة في عمل هذه المسابقة حتي يظل أبناءنا محافظين علي حفظ القرآن الكريم ، فنفكر ان نقيم المسابقة وكل طفل في منزله عن طريق التواصل مع شيخه وأداء الامتحان بالصوت والصورة عبر اي وسيلة للتواصل بالفيديو بين الطلاب ومشايخهم.





وتحدث أيضا معنا الحاج فتحي مشرف قائلا كل عام كنت اعمل علي إحضار الجوائز لحفظة كتاب الله الكريم ولكن هذا العام تم إلغاء المسابقة بسبب هذه الظروف المرضية الصعبة التي تواجه البلاد فقررت إحضار جوائز قيمة واعطاءها لأوائل المسابقة الذين تم تكريمهم العام السابق وذلك لتشجيعهم علي المداومة علي حفظ القرآن الكريم ولبث روح العزيمة بداخلهم وتقديرا منا لهم علي حفظهم لكتاب الله عز وجل.

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد اختفاء الكثير من المظاهر المعتادة خلال شهر رمضان الكريم بسبب الخوف من التجمعات البشرية خوفا من انتشار الفيروس ، فاختفت موائد الإفطار الرمضانية التي كان يتسابق في اقامتها الأهالي كل عام ، كما منعت صلاة التراويح والتجمعات بالمساجد مما نشأ عنه اختفاء الكثير من الأنشطة التي اعتاد الناس عليها كل عام ما بين مسابقات القرآن الكريم ، والدروس الدينية التي كانت تعطي كل يوم بالمساجد.