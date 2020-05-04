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فن

جدعنة أحمد السقا.. هاشتاج #السقا يتصدر تويتر بعد حلقة أحمد فهمي

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:00 ص
احمد السقا
احمد السقا
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مريم عزت
تصدر هاشتاج السقا  تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر عقد انتهاء الحلقة الـ 10 من برنامج "  اغلب السقا " وكان ضيف الحلقة هو الفنان احمد فهمى . 

ودشن عدد كبير من رواد تويتر #السقا  وجاءت ردود الأفعال ساخرة: 

السقا علم في الخريطة ان الأقصر في نصف أفريقيا تقريبا #إغلب_السقا
عاش فهمى عاش

يا رب #أحمد_فهمي يفش خلقنا ويغلب السقا #اغلب_السقا

احمد السقا مبيقولش علي نفسه جدع الجدعنة اللي بتقول انا احمد السقا #السقا

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في كثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، إضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.

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