رئيس مجلس مدينة أرمنت يوضح سبب الإصابات بفيروس كورونا في قرية الرياينة غرب الأقصر ..فيديو

قال العميد عبد الله عاشور، رئيس مجلس مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، إن القدر جعل الأقصر من المحافظات الأولى التى ظهرت بها إصابات فيروس كورونا ؛ بسبب تواجد الأجانب فيها، مؤكدًا أن المحافظة تتبع إجراءات طبية وقائية مشددة منذ بداية الجائحة.









وأضاف عبد الله عاشور، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا تصل لـ 75%، ونسبة الوفيات لا تتعدى 3%.









وأوضح رئيس مجلس مدينة أرمنت، أن المحافظة قامت بشراء بدل واقية كاملة لعمال النظافة والمشرفين والسائقين؛ من أجل حمايتهم أثناء ممارسة عملهم.

وتابع عبد الله عاشور، أن السبب وراء إصابة 23 شخصًا بقرية الرياينة بفيروس كورونا غرب الأقصر؛ مخالطة عائلية، كما أنهم جميعًا من عائلة واحدة، وهم عبارة عن 3 منازل، ومنها منزل نعمل على تنفيذ إجراءات عزله الآن.









واستكمل عبد الله عاشور، أنه رغم تطبيق الإجراءات الطبية عالية المستوى على جميع الأماكن نجد تصرفات فردية مخالفة للشروط الوقائية، كما أننا نعمل على تطهير جميع المنازل المتواجدة في القرية الآن و"عوزين الناس تلتزم".



