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توك شو

الديهي يفتح النيران علي برنامج"رامز مجنون رسمي"..فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:58 ص
برنامج رامز مجنون
برنامج رامز مجنون رسمي
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اسراء صبري
علق الإعلامي نشأت الديهي، علي ظهور بعض الفنانين المصريين في برنامج مثل "رامز مجنون رسمي"، قائلًا: "صعبان عليا أوى أشوف الفنانين بيتهزقوا في البرنامج ،ويتمسح بيهم الأرض في البرنامج وهما راضيين ".

وقدم الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع علي قناة "ten"، رسالة إلى الفنانين المصريين، قائلًا: "أنتم أحرار، بس خسرتوا كتير قدام الجمهور، لافتا الي الفلوس بتروح وتيجي وتبقي صورة الفنان قدام جمهورة.

وتابع: ناشدت أكتر من مرة نقيب المهن التمثيلية عشان يتكلم أو يطلع بيان، بس هو متكلمش، هو حر.

وأضاف  "اللي يقبل على نفسه إنه يتهزأ يبقى هو اللي غلطان، صورتكم اتهزت قدام الناس".

وتابع متسائلًا: "هل فنانين زمان قبلوا إنهم يظهروا في برامج زي دي؟!، عمرنا ما شفنا عبدالحليم ولا أسمهان ولا عادل إمام ولا يسرا وغيرهم من الفنانين في برامج من هذا النوع".

وأكد علي أن من يقوم بمثل هذه الحركات ماهو إلا مريض نفسي، وتابع:احنا فى حملة ضد المحتوى المقدم في البرنامج"محتوى رديئ" 

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