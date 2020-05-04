وزير الأوقاف يوجه الشكر للمصريين.. ويؤكد: لا تجاوزات خلال البث الإذاعي الأول لصلاة التراويح

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر إلى المصريين، قائلًا "تحية لوعي الشعب المصري العظيم".

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان، أنه تم نقل صلاة التراويح إذاعيًا عبر إذاعة القرآن الكريم من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بالضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف، وبمنتهى الالتزام من الجميع، مع شكرنا وتقديرنا لكل من أسهم في نجاح هذا النقل.

وقال الوزير إنه لم تحدث تجاوزات خلال عملية البث الإذاعي من المسجد مثمنا على وعي الشعب وتفهمه لطبيعة القرار خلال تلك المرحلة.

وقدمت وزارة الأوقاف اعتذارا للإعلاميين والمختصين بمتابعة الشأن الديني لعدم تمكنها من السماح لأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية عدا إذاعة القرآن الكريم من حضور أو نقل أو تصوير أي شيء يتصل بصلاة التراويح أو بإذاعتها؛ حفاظًا على سلامة الجميع ، ودفعًا لأي تزاحم أو تجمع ، آملين من جميع الإعلاميين الوطنيين تفهم الموقف، حيث يتم غلق جميع أبواب المسجد وعدم تشغيل أي سماعات خارجية حفاظًا على سلامة الجميع.





وكانت وزارة الأوقاف قررت أمس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة وتحديدًا ( إذاعة القرآن الكريم ) ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات ، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة ، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به ، و بحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد ، حيث يتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم ، مع الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين ، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية ، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط ، مع تأكيدنا على قصر الأمر على هذا المسجد فقط ، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورىة بالتعليق الكامل الجمع والجماعات إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال علة الغلق.





وقالت الأوقاف إن هذا القرار يأتي مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان و في ظل حرص وزارة الأوقاف على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم ، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر ، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التي قررتها الوزارة، وتفهم المواطنون المحترمون جميعا لهذه الضوابط التي تتخذها الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا.





كما وجهت وزارة الأوقاف الشكر للهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم ، ووزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات لقيامها بتشغيل خطوط الهاتف اللازمة لنقل شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد سيدنا عمرو بن العاص مجانا طوال الشهر الكريم إسهامًا منها في إدخال البهجة والسرور على المتطلعين لهذا البث الروحي عبر إذاعة القرآن الكريم في ليالي هذا الشهر الكريم ولا سيما في العشر الأواخر منه .



