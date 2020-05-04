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توك شو

علا رشدي تعلق على دورها في 100 وش.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:12 ص
علا رشدي
علا رشدي
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محمد حليم قنديل

علقت الفنانة علا رشدي على دوريها في شخصية "ماجي" في مسلسل "100 وش" ودورها أيضًا في مسلسل "ونحب ليه تاني ؟ " قائلة "اتخضيت من ردود فعل الناس على دور شخصية "ماجي" في مسلسل 100 وش.


وأضافت علا رشدي في مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "القاهرة الان" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أنها خشيت كثيرًا من دور ماجي بالاخص لان المخرجة كاملة أبو ذكري كانت تريدها شخصيًا في هذا الدور وهذا سبب رهبة لها في أن تفشل في ادائه.


وتابعت : "طول السنوات اللي فاتت كنت ببعد عن الاداور المجنونة زي تامر وشوقية وغيرها لكن المخرجة كاملة أبو زكري قالت لي عاوزاكي زي ما انتي حاولت أعمل الدور وأبعد عن فكرة المشاهد بالصوت العالي وغيرها لاني مكنتش عاوز ابقى مجنونة "أوفر"  وكان دور صعب جدًا وكان تحدي أني أمسك نفسي أن أسير بنفس النسق بدون أفورة  عشان كده ذاكرته كويس".


مشيرة أن دور ماجي يحمل جزءا كبيرا من شخصيتها بإستثناء ما يخص ماجي التي تسهر وتشرب وترفض الانجاب صحيح فيه جزء جوايا لكن حاولت أعمل خط فاصل بين علا وماجي".


وكشفت رشدي أنها لم تقم بتغيير أي شيء في ملامح الشخصية لماجي  فلكني عملت بحث دقيق لفتيات تشبه ماجي عبر فتيات يرتدين النظارة واللون الاسود والاكسسورات المفضلة لهذه الشريحة ونفس ملابس ماجي".

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