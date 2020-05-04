ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر بصيدليات الخانكة

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة على الصيدليات لإحكام الرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأسفرت الحملات عن ضبط 1060 جوانتي طبي و444 كمامة و15 زجاجة كحول.





وتم ضبط 3 زجاجة "Sterimax" معقم الأيدي سعة الزجاجة لتر أزرق اللون كما تم ضبط أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر.





كما تم ضبط أدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية وبدون فواتير وتخضع للجدول الثاني .





وتم تحريز الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



