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أخبار البلد

أهم الأخبار.. ابنة هشام سليم تتحول لـ ذكر.. زواج ياسمين عبد العزيز من العوضي.. وتسجيل 272 إصابة بـ كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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فريق صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار ساعات اليوم الجمعة، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:


حل الفنان هشام سليم، مساء اليوم الأحد، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي فى برنامجها "شيخ الحارة".
وتحدث هشام سليم  بجرأة شديدة عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.

غيرت النجمة ياسمين عبد العزيز حالة ارتباطها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى متزوجة .

اعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.


3 أيام من البحث قضتها أسرة الطفل يوسف في البحث عنه بعد اختفائه من امام باب منزله فى مدينة النور بمنطقة الزاوية الحمراء ليتفاجأوا  بجثة الطفل ملقاة في مقلب زبالة وبه تهتك في الفخذ.


قال الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، إنه تم اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة 
العالمية، لافتًا إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

لقي إمام وخطيب أحد المساجد بقرية العلاقمة دائرة مركز ههيا، مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري بالبطن علي يد بلطجي، علي خلفية مشادة بينهما لـ معاتبة المجني عليه له لقيامه بسرقة أشياء من كافيتريا ملك شقيقه. 



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان المخابرات الأمريكية أخبرته بأنه كان على صواب بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتعامل إدارته معه.





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