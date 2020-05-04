أهم الأخبار.. ابنة هشام سليم تتحول لـ ذكر.. زواج ياسمين عبد العزيز من العوضي.. وتسجيل 272 إصابة بـ كورونا

ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق قال الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، إنه تم اعتماد عدد منبالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة

العالمية، لافتًا إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن.





لقي إمام وخطيب أحد المساجد بقرية العلاقمة دائرة مركز ههيا، مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري بالبطن علي يد بلطجي، علي خلفية مشادة بينهما لـ معاتبة المجني عليه له لقيامه بسرقة أشياء من كافيتريا ملك شقيقه.



