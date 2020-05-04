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سلوي عثمان: عرفت من الناس اني تريند والناس جابتلي حقي..فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:04 ص
سلوي عثمان
سلوي عثمان
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محمد حليم قنديل

علقت الفنانة  سلوى عثمان على دورها على مشهدها المبكي في مسلسل البرنس الذي ابكى الجماهير وتصدر التريند لموقع التواصل الاجتماعي ذو التغريدات القصيرة " تويتر " قائلة "أنا ماعنديش غير الفيس بوك بس الناس حكتلي عن تريند المشهد  وناس كتيرة كلمتني تباركلي  قائلة .. أنا عملت المشهد من قلبي عشان الناس تنبسط منه بس متوقعتش  يبقى تريند والناس كلها تتكلم عنه .. أنا فرحانة أوي ".

وأضافت سلوي عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الان" المذاع علي قناة "الحدث", ان الناس إدتني حقي وزيادة  ومبسوطة أوي بآراء الناس على تويتر وانستجرام حتى لو ماعنديش التطبيقات الاخرى بس الناس حكتلي ووروني."

وحول مشاعر تصوير المشهد قالت " المشهد صعب أوي بس حاولت أجهز ليه جدًا .. أخدت جمب وركزت وقعدت افكر جوه نفسي إزاي أعمله لاني بطبيعتي مابعرفش قبل الدور أبقى في قعدة جماعية فيها ضحك وهزار".

وتابعت "الام  في الدور أم طيبة مصرية موجودة في بيوت كتيرة  ومش مجرمة زي الباقيين في المسلسل خاصة أن مشاعر الأم مضطربة ومتناقضة لانها خايفة على اولادها  وفي نفس الوقت خايفة منهم  وغضبانة  منهم وفي نفس الوقت قلبها يعتصر على المقتول وهي أحاسيس مجمعة لو مكنتش هتطلع صح مش هتنفع عشان كده احتهدت فيها  لاني مابحبش أبقى صنايعية في أدائي  حاولت أترجم الي جوايا ".

وأوضحت أن موسم رمضان حمللها في السنوات السابقة  أدوار مهمة وعالقة في أذهان الجماهير منذ عام 2014 وحتى الان بداية من "سجن النسا" ثم "افراح القبة"  ومرورًا "ببين السرايات" و"رمضان كريم " و" الزيبق"  ثم "ايوب " وأعقبها " ولد الغلابة " ثم " البرنس " مشيرة أن هذه الادوار مثلت بداية جديدة لها أرتبطت   باذهان الجماهير بمسلسلات قديمة مثل المال والبنون وغيرها.

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