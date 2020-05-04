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منوعات

قطيع من الماعز يحتل شوارع تركيا.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
خلال فترات الإغلاق والحظر التي تطبقها البلدان حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت لقطات كثيرة عن الحيوانات التي استردت حرية تنقلها واحتلت الشوارع والشواطئ، وكان من بينها الخرفان التي غزت مدينة تركية.

وأظهرت لقطات مئات من الأغنام تغزو مدينة تركية أثناء الإغلاق المفروض في البلاد، ويظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قطيع كبير من الأغنام تمر عبر بلدة سامسون الساحلية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ونشر "راجيب سويلو"مراسل ميدل إيست آي، الفيديو على تويتر  والذي يظهر أن قطيع من الماعز  بإحدى المزارع وهم يشقون طريقهم بسرعة عبر الشوارع الفارغة ، مع استراحة بعضهم على العشب.

كما غرد السيد سويلو، "'قطيع من الأغنام يغزو مدينة سامسون التركية الليلة الماضية أثناء إغلاق فيروس كورونا"، وقد تكررت نفس المشهد في مارس الماضي بمدينة ويلز البريطانية حيث احتلت أيضًا مجموعة من الماعز والخرفان الشوارع".
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