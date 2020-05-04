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المتحدث العسكري: فرضنا السيطرة الأمنية علي شمال سيناء..وتضحيتنا مابتروحش هدر

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:50 ص
العقيد أركان حرب
العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى
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عادل نصار

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أن قوات الجيش حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الأرض وفرض السيطرة الأمنية بالكامل في شمال سيناء، وعودة الحياة لطبيعتها، مضيفًا:" الآن نمر بجائحة كورونا.. قبل أزمة كورونا كانت الحياة طبيعية في شمال سيناء بشكل كبير".


وأضاف متحدث الجيش، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة حققت نجاحات كبيرة على الأرض سواء في شمال سيناء أو تأمين السواحل والحدود ، كما تقوم القوات المسلحة بأنشطتها لرفع الكفاءة القتالية والاستعداد الكامل.

 

وواصل: "تضحيات أرواح وشهداء القوات المسلحة مش بتروح هدر.. وفيه مقابل ذلك نجاحات كبيرة، وفرض سيطرة كبيرة على الأرض بخلاف المشروعات التنموية في سيناء، وتغيرها شكلها عما قبل.. أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة لا تذهب هباءًا..  وهناك سيطرة أمنية في شمال سيناء، وسندحر الإرهاب تمامًا من شمال ووسط سيناء، ومشروعات التنمية قوية في جميع المجالات المختلفة وهناك أكثر  ألفى كيلومتر من الطرق بجانب المستشفيات وصرف صحى، ومشروعات بتكلفة مالية تصل لـ 600 مليار جنيه حاليًا".


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