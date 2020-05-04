محمود عباس: أرحب بدعوة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لرفع بلاء كورونا

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ترحيبه والشعب الفلسطيني بدعوة كل من شيخ الأزهر الإمام أحمد الطبيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بالدعاء إلى الله لرفع بلاء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال أبو مازن عبر حسابه على "فيسبوك"، "أرحب ومعي كل أبناء الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه وسامرييه، بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، للصلاة والدعاء إلى الله العلي القدير أن يرفع عن الإنسانية بلاء فيروس كورونا".





وأضاف:"أرحب ومعي كل أبناء الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه، بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، للصلاة والدعاء إلى الله العلي القدير أن يرفع عن الإنسانية بلاء فيروس كورونا".





إلى ذلك، وصل إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم إلأى 3 ملايين و560 ألف شخص، والوفيات إلى 248 ألف شخض، وتجاوز عدد المتعافين مليون و152 ألف شخص.



