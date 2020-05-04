رسالة أحمد موسى للمنتجين المطالبين بإعادة فتح دور السينما في العيد

قال الإعلامي احمد موسى، إن هناك بعض المنتجين تواصلوا معه من اجل إعادة النظر في فتح السينمات خلال أيام العيد.





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ارجو إعادة الحسابات فيما يخص ملف السينما ولكن أهم شيء هو صحة المواطنين ".





واكمل موسى مخاطبا المنتجين:" نحن نريد مساعدتكم فى مجالهم ومهنتكم ولكن مش عاوزين إصابات تزيد ومن حق الدولة إعادة النظر فى إمكانية تطبيق هذا الامر".





أعلنت وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، ارتفاع الحالات المصابة بـ فيروس كورونا إلى 6465، 429 إجمالي وفيات.





وأوضحت وزارة الصحة عبر إنفوجراف إحصائيات انتشار فيروس كورونا كالآتي:









الحالات الجديدة: 272









الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 2041





عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 1562









إجمالي الوفيات: 429









إجمالي أعداد المصابين: 6465



