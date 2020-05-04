شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم مايو4 مايو، وفقا لعلم الأرقام.
اقرأ أيضا:
شخصية اليوم في علم الأرقام:
القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب و عطارد في برجك ويمنحك ذلك قدرة على الإقناع والإنجاز ويدفعك لتنمية أعمال.
إذا كنت مولودا في يوم 4 مايو:
وقد يكون هناك سوء تفاهم مع البعض مما يعكر صفو مزاجك.. حاول أن تكون لبقا وتنافر القمر ونبتون قد يجعلك غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك.
نصيحة:
تجنب المغامرة والمخاطرة وكن حذرا القمر بمواجهة برجك يصيبك اليوم بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك وينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع من تحب