AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:04 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
Advertisements
لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم مايو4 مايو، وفقا لعلم الأرقام.

اقرأ أيضا:

شخصية اليوم في علم الأرقام:

 القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب و عطارد في برجك ويمنحك ذلك قدرة على الإقناع والإنجاز ويدفعك لتنمية أعمال.


إذا كنت مولودا في يوم 4 مايو:

وقد يكون هناك سوء تفاهم مع البعض مما يعكر صفو مزاجك.. حاول أن تكون لبقا وتنافر القمر ونبتون قد يجعلك غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك.


نصيحة:

تجنب المغامرة والمخاطرة وكن حذرا القمر بمواجهة برجك يصيبك اليوم بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك وينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع من تحب

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الخميس 19 - 3 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 23/3/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 30 /3 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم الجمعة 3 - 4 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23/4/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم 1 مايو 2020 .. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وماليا

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد الكرة يكشف حقيقة استئناف الدوري المصري.. فيديو

ممنوع الموبايل والساعات.. إجراءات جديدة من مدير عزل العلمين لحماية الأطباء من كورونا

لصوص يسرقون مليون جنيه من أموال المعاشات بعد كسر الحائط بالمنيا

بعد تحولها جنسيا.. شاهد ابنة هشام سليم في الطفولة

التحول الجنسي للمشاهير.. ابنة هشام سليم الأحدث ومس انشراح الأشهر

مسئول ألماني يحذر من عشرات الفيروسات المماثلة لكورونا قريبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. منزل مهجور في السعودية يتحول إلى لوحة فنية.. صور

شاهد التصميم التخيلي لـ لاند روفر 2022.. صور

غريزة الأم.. شاهد قطة تحمل صغيرتها إلى المستشفى ليعالجها الأطباء| صور