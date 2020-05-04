علّم أمّ تُعلم أمة.. قصة مبادرة تحارب الأمية والجهل والفقر بالصعيد

اعلنت ياسمين عبدالعزيز المدرس بكلية الفنون التطبيقية ومدرب محترف بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة بني سويف ، ومؤسس مبادرة "علم أم تعلم أمة" في تصريحها انها "أسست المبادرة لأن الأم هى نواة الأسرة والمجتمع، بعدما كانت شاهدة على واقعة زواج مبكر، وأمهات معيلات ظروفهم الاقتصادية صعبة.





وأضافت لـ صدي البلد: " تسعى الدولة فى الآونة الأخيرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها ودمجها فى المجتمع، وجاءت فكرة المبادرة من تجارب قاسية عاصرتها فى حياتى، وتولد لدى احساس بالمسئولية تجاه هؤلاء السيدات والفتيات اللواتى يحتجن لمساعدة، ويحتجن أن تلتفت إليهم الدولة بشكل جدى".





وأضافت "عبدالعزيز " : "كنت دائما أحظى بتشجيع أهلى واكتشفت أن فتيات كثيرات تفتقرن إلي ذلك ، بل أكثر من ذلك ربما تعانى من أبسط حقوقهن فى الحياة كالتعليم والحق فى العمل، وبعضهن يتعرضن لجرائم ترتكب ضدهن كتشويه الاعضاء التناسلية الأنثوية"الختان" ، والزواج المبكر، والعنف الأسرى".





فيما قالت المهندسة مى عبد الهادى مسئول التدريب والتنظيم بالمبادرة : " المبادرة تستهدف الفتيات والأمهات فئة عمرية من 18 إلي 35 سنة بمحافظات شمال الصعيد الجيزة وبنى سويف والمنيا والفيوم، وتنقسم لمحورين محو الأمية السلوكية للفتيات والأمهات، والمحور الأخر تمكينهن إقتصاديًا بتعليمهن حرفية يدوية يتكسبن منها".





وتضيف: " تخرجت في كلية فنون تطبيقية واعمل مدربة محترفة، وقررت التطوع لتدريب الفتيات والسيدات على حرف من خلال ورش عمل تطلقها المبادرة، ثم مساعدتهن لتسويق منتجاتهن من خلال معارض بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى"





فيما قالت إيناس أبو العمايم مسئول الإرشاد الأسرى بالمبادرة: " تهدف المبادرة لمحو الانتهاكات التى ترتكب ضد المرأة والتى تضرب بجذورها عميقا خصوصًا فى القرى والمراكز الفقيرة، ونستهدف الأمهات لكسر دائرة توريث المفاهيم المغلوطة منها لبناتها".





وقالت آية المغربى صيدلى إكلينيكى ومسئول العلاقات العامة بالمبادرة: " اهتم بشكل أساسى بنقطة أسعى لاثارتها وهى العنف الأسرى وآثاره على صحة المرأة والأطفال، خصوصًا بعدما ارتفعت وتيرة العنف المنزلى بعد فرض الحكومة حظر على حركة الأفراد كأجراء لتقليل التجمعات، وأصبحت المعنفات فى منازل مغلقة مدة اطول مع شركائهم المعنيفين، نسعى لرفع الحرج عن الفتيات والسيدات من اللجوء لطلب الحماية سواء من خلال التواصل مع المجلس القومى للمرأة لتلقى الدعم القانونى، وأيضا بالتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة لتلقى الدعم النفسى لتخطى الضرر الناتج عن التعنيف، ومن خلال المبادرة ورش توعوية لنبذ العنف وتوضيح أضراره وإعلاء قيم الحوار، والتأكيد على أن العنف جريمة بمقتضى القانون لا يمكن التسامح معها".





يذكر أن المبادرة مختارة ضمن 55 مقترحا فكريا مقدما لوزارة الشباب والرياضة لدعم المبادرات الشبابية بمبلغ مالى قدره 7 ملايين جنيه، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.



