أحمد موسى يكشف انضمام غواصة ألمانية هجومية جديدة للقوات البحرية

قال الإعلامي أحمد موسى إن الغواصة 209/ 1400 ألمانية الصنع التي تعد من أحدث الغواصات الهجومية في العالم، ستنضم لوحوش البحرية المصرية قريبا.





وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، ان التسليح هدفه حماية البلد والدفاع عن الأرض من الأعداء والخونة.





وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الخونة يدشنون حملات ليلا ونهارا للهجوم على ما يقوم به الجيش المصري في سبيل تعزيز الأمن الغذائي .





ولفت موسى إلى أن بعد ازمة كورونا قامت الجيوش في أمريكا وألمانيا وبريطانيا بعمل مستشفيات والمساعدة في مواجهة كورونا، مؤكدا أن من يعرف قيمة الجيوش ينتظر منها هذا الدور ومصر تعرف هذا.





وأضاف موسى أن السلع من لحوم وأسماك وغيرها متوفرة في مصر رغم الأزمة التي يعيشها العالم وذلك بفضل مجهود القوات المسلحة في تعزيز الأمن الغذائي، مؤكدا أن مصر من الدول التي لديها اكتفاء ذاتي وفائض كبير.





وأردف موسى، أن من الأدوار الرئيسية للقوات المسلحة تعزيز الأمن الغذائي لتوفير السلع لشعب مصر وكذلك هو دور كل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الخونة يريدون المخازن خالية ونقص في السلع والمنتجات.