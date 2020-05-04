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رياضة

مدير الكرة بـ إنبي: نوافق على أي قرار للدولة بشأن استكمال الدوري إو إلغائه

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:01 ص
نادي انبي
نادي انبي
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عمرو ابوبكر
أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن ناديه يدار بشكل مؤسسي ويتبع الدولة في قراره سواء بإلغاء الدوري أو استمراريته. 

وقال مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على  شاشة قناة الزمالك ان صحة اللاعبين والأجهزة الفنية في كل الأندية أهم من عودة النشاط.

وتابع : يجب أن تكون هناك ضمانات وإجراءات احترازية لحماية ووقاية اللاعبين لان الامر ليس سهلا.

وأكمل: في كل الأحوال القرار الذي ستتخذه الدولة كلنا سنقف خلفه.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر تم تعليقه بقرار من اتحاد الكرة تزامناََ مع قرار دولة معالي رئيس الوزراء.
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