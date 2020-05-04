أخبار التوك شو.. هشام سليم يكشف سر خطير عن ابنته.. والرئاسة: أزمة كورونا غير مسبوقة على مدار 100 عام

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" امس الاحد مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





دخل الفنان السوري باسم ياخور، فى حالة من العصبية الشديدة بعد تنفيذ رامز جلال، مقلب البرنامج فيه.





قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب، إن الضغط يسمى القاتل الصامت لأنه قد يؤثر على عضلة القلب.





أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد كانت مفاجأة صادمة، ولكن الدولة تعاملت باستباقية مع الأزمة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا غير مسبوقة على مدار 100 سنة، وندعو الله أن تمر على خير.





استضاف النجم أحمد السقا في حلقة اليوم من برنامجه أغلب السقا، الفنان أحمد فهمي.





حل الفنان هشام سليم، مساء اليوم، ضيفًا مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة.



