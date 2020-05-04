وزيرة الهجرة: المرحلة المقبلة ستتضمن الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة والعقود

وتابعت مكرم ، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر إن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضع نصب أعينها كافة شرائح المصريين بالخارج دون أية تفرقة من أي نوع.





وأكدت أنه يتم العمل من خلال جدول زمني ومعايير واضحة لعودة المصريين العالقين بالخارج وخلال هذه المرحلة اعتمدت على إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليه شروط العالق.



