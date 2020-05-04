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توك شو

وزيرة الهجرة: المرحلة المقبلة ستتضمن الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة والعقود

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:40 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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توك شو
بعثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رسالة طمئنة لكافة المصريين بدول الخليج خاصة المصريين بدولة الكويت الشقيقة مؤكدة أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون للمصريين بهذه المنطقة.

وتابعت مكرم ، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر إن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضع نصب أعينها كافة شرائح المصريين بالخارج دون أية تفرقة من أي نوع.

وأكدت أنه يتم العمل من خلال جدول زمني ومعايير واضحة لعودة المصريين العالقين بالخارج وخلال هذه المرحلة اعتمدت على إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليه شروط العالق.

وأوضحت : "نراعي مواقف كافة العالقين في كل دول العالم دون استثناء، فإن الوضع الحالي يحتم علينا النظر لكافة معطيات ومستجدات الموقف الخارجي والداخلي، في ظل هذه الظروف الطارئة التي تتطلب منا جميعا الوقوف جنبا إلى جنب حتى نعبر هذه المرحلة".

وأكدت وزيرة الهجرة، أن اللجنة ضمت ضمن خطتها في المرحلة الجديدة المقبلة لعودة المصريين بالخارج عددا من الشرائح وهي المصريين العالقين بالخارج، الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم.

كما أشارت لمروجي بعض الشائعات التي تريد النيل من الدولة المصرية في الوقت الحالي واستغلال الوضع لأمور بعينها، لكننا مستمرون في العمل على عودة كل من يتطلب الأمر عودته، كما نتلقى ببالغ الاهتمام كافة الاستغاثات والمطالب للمصريين بالخارج في كل دول العالم، وبالفعل الطائرات المصرية المخصصة لنقل المصريين بالخارج وصلت لأبعد نقاط في العالم حتى تعود بمصريين عالقين دون النظر لأي اعتبارات سوى سلامة المواطن المصري.
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