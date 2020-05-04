مجلس الوزراء الكويتى يصدر قرارا بشأن العمالة الوافدة المخالفة

يعقد مجلس الوزراء الكويتى جلسته اليوم الإثنين، «أون لاين» وذلك لأول مرة تطبيقا للاجراءات الصحية المعتمدة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حسب ما أوردته صحيفة الراي الكويتية.

وذكرت "الرأي"، حسب مصدر خاص صرح بأن اللجنة الوزارية التي اجتمعت مساء أمس الأحد قد بحثت حالة الشغب التي وقعت في أكثر من مقر إيواء للعمالة المخالفة بمنطقة كبد.





وكشف المصدر عن التوجه لقطع الإنترنت عن مقرات الإيواء بعدما ثبت التنسيق بين المحرضين فيها على الشغب في أوقات محددة.





وشدد على أن الأمور تحت السيطرة الكاملة ولا داعي أبدا للقلق، وأن مثل هذه التصرفات متوقعة وسيتم التعامل معها دوما بنفس الحزم.

وتمكنت القوات الخاصة من السيطرة علي تجمهر عدد من الوافدين المخالفين لقانون الإقامة والمتواجدين داخل مركز للإيواء في منطقة كبد، وذلك من خلال استخدام القنابل الغازية والمسيلة للدموع لتفريقهم.

وقالت مصادر أمنية، إن المخالفين والذين يتواجدون منذ أكثر من 3 أسابيع داخل مراكز الإيواء تجمعوا وطالبوا بسرعة إنهاء إجلائهم.