AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس الوزراء الكويتى يصدر قرارا بشأن العمالة الوافدة المخالفة

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:38 ص
مجلس الوزراء الكويتى
مجلس الوزراء الكويتى
Advertisements
ميـــس رضــا

يعقد مجلس الوزراء الكويتى جلسته اليوم الإثنين، «أون لاين» وذلك لأول مرة تطبيقا للاجراءات الصحية المعتمدة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حسب ما أوردته صحيفة الراي الكويتية.

 

وذكرت "الرأي"، حسب  مصدر خاص  صرح بأن اللجنة الوزارية التي اجتمعت مساء أمس الأحد قد بحثت حالة الشغب التي وقعت في أكثر من مقر إيواء للعمالة المخالفة بمنطقة كبد.


وكشف المصدر عن التوجه لقطع الإنترنت عن مقرات الإيواء بعدما ثبت التنسيق بين المحرضين فيها على الشغب في أوقات محددة.


وشدد على أن الأمور تحت السيطرة الكاملة ولا داعي أبدا للقلق، وأن مثل هذه التصرفات متوقعة وسيتم التعامل معها دوما بنفس الحزم.

 

وتمكنت القوات الخاصة من السيطرة علي تجمهر عدد من الوافدين  المخالفين لقانون الإقامة والمتواجدين داخل مركز للإيواء في منطقة كبد، وذلك من خلال استخدام القنابل الغازية والمسيلة للدموع لتفريقهم.

 

وقالت مصادر أمنية، إن المخالفين والذين يتواجدون منذ أكثر من 3 أسابيع داخل مراكز الإيواء تجمعوا وطالبوا بسرعة إنهاء إجلائهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تدعو مخالفي الإقامة لانتهاز فرصة مبادرة «غادروا بأمان» لتسوية أوضاعهم

الداخلية الكويتية: 3 آلاف مصري استفادوا من غادروا بأمان في أول يومين للحملة

مشاري العفاسي: أيادٍ خفية تزرع الفتنة بين ‎مصر والكويت

الكويت تستعد لترحيل 6700 مصري

تفاصيل إيواء 9 آلاف مصري بالكويت قبل إجلائهم إلى القاهرة

متظاهرون لبنانيون يضرمون النيران في البنوك بمدينة طرابلس

ترشيحاتنا

أهانت طاقم كيت.. وراء كل مصيبة في القصر الملكي ميجان ماركل

المتحدث العسكري: فرضنا السيطرة الأمنية علي شمال سيناء..وتضحيتنا مابتروحش هدر

مصير "حساب المواطن" و"بدل غلاء المعيشة" بعد تصريحات الجدعان

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الخوخ

شاهد.. خناقه وانفعالات بين مرتضي منصور وإبراهيم سعيد على الهواء

اغتصبه في أول يوم رمضان لمدة 3 أيام .. تفاصيل مقتل طفل الزاوية الحمراء على يد سائق توك توك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ياسمين صبرى برفقة سارة الشامى

بمكياج صاخب.. هنا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بـ عباءة رمضان.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة