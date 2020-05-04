البحث العلمي تعلن عن وظيفة المستشار الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بمصر

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن وظيفة: المستشار الوطني لإجراء تقييم فجوة السياسات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في مصر.





وأوضحت الاكاديمية أنه يجب أن يكون المتقدم ذو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال الإعاقة وسياسة سوق العمل والاندماج الاجتماعي، وأيضا أن يكون على معرفة وثيقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية متقدمة في العلوم الاجتماعية أو الحقوق أو المجالات الأخرى ذات الصلة.









وأشارت إلى اهمية الطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا، علما بأن الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي نهاية المهمة التى تستمر من ثلاث الى خمس شهور يجب على المستشار الوطنى تقديم تقرير متكامل(حوالى 30 صفحة) عن تقييم فجوة السياسات وتوصيات لتحسين إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في مصر.





ولمزيد من التفاصيل حول مهام الوظيفة وواجباتها وللتقدم الكترونيا يرجى الدخول على الرابط التالى علما بأن الموعد النهائي للتقدم هو 7 مايو 2020 :



