بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت حول الفنان محمد التاجي ، خلال اليومين الماضيين، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى عين شمس التخصصي، وظهوره على سرير المستشفى، ووجه مربط، وموصل بأجهزة.





ونشر محمد التاجي ، في الساعات الماضية، مقطع فيديو عبر فيسبوك، ظهر فيه يطمئن جمهوره على حالته الصحية، شاكرًا من تواصلوا معه وحرصوا على الإطمئنان على صحته، وأعرب عن فرحته الكبيرة بعد أكتشافه حب الكثيرون من هذا الموقف.





وقال محمد التاجي ، في الفيديو إن كل هذه الأزمة بسبب معاناته من إلتهاب الجيوب الأنفية، وتسببها في حالة أرق شبه دائمة له، مؤكدًا أن عدد كبير من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، تواصلوا معه، وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي، والفنان منير مكرم، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد أبدًا أن يزعج محبينه، ولكنه وقتها لم يدرك ماذا يحدث معه.





يأتي ذلك بعدما نشر الفنان محمد التاجي صورة له عبر حسابه على "فيسبوك" وهو على السرير فى أحد المستشفيات.





وعلق على الصورة: "تمن ساعات نايم علي ضهري ومتربط التربيطة المنيلة دي في مستشفى عين شمس التخصصي بس الحمد لله خلص العذاب"، وذلك دون أى تفاصيل عما ألم به.





وتواصل "صدى البلد" مع الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية للاطلاع على الحالة الصحية للفنان، وقال إن الأمر بسيط وأن الفنان محمد التاجي خضع لعملية فى الجيوب الأنفية وطمأن جمهوره عليه وقال إنه عاد إلى منزله وهو الآن بخير وحالته مستقرة تمامًا.



