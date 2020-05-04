لصوص يسرقون مليون جنيه من أموال المعاشات بعد كسر الحائط بالمنيا

قام لصوص بسرقة اموال المعاشات بمكتب بريد مغاغة شمال المنيا بعدما قاموا بتحطيم الحائط الخلفي لمبنى التأمينات وتهشيم الخزينة واستولوا علي مبلغ مليون جنيه.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بقيام مجهولون بسرقة اموال المعاشات من مكتب تأمينات مغاغة.





وبالفحص وانتقال المقدم عمر عامر رئيس مباحث المديرية والعميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية تبين سرقة مليون جنية من أموال التأمينات والمعاشات بمكتب تأمينات مغاغة الفرعى حيث قام اللصوص بتحطيم الحائط الخلفي للمبنى وكسر الخزينة وسرقة ما بها من مبلغ مالي.



