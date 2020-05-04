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مرأة

لرفع المناعة وحرق الدهون.. مشروبات خارقة تعرفي عليها

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:04 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين

لا غنى عن مشروبات الريجيم فى رمضان لحرق الدهون وفقدان الوزن إليك مشروب  محدود السعرات الحرارية يساعد على خفض الوزن بفضل سعراته الحرارية المحدودة ورفع مناعتك لغناه بالحديد والمعادن إليك 3 وصفات يقدمها موقع هيلث تناوليها بين الإفطار والسحور
وصفة عصير البنجر والليمون

كوب من جذور البنجر المقطعة
4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون
ملعقة من الحنزببيل
¼ كوب ماء

كيفية التحضير

توضع توضع كافىة المكونات فى الخلاط يقلب ويتم تناول كوب واحد على الإفطار و الثاني على السحور.

مشروب القرفة والكمون
مكونات المشروب
شريحتان ليمون بالقشر
كوب ماء مغلي
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ربع ملعقة قرفة
ملعقة صغيرة كمون مطحون

طريقة استخدام مشروب حارق للدهون
توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي
غطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.
لا يجب غلي المكونات على النار فقط نسكب الماء المغلي على المقدار، كما يمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.
ويتم تناول مشروب بعد الإفطار مباشرة  لهضم وحرق أفضل للدهون.
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