لرفع المناعة وحرق الدهون.. مشروبات خارقة تعرفي عليها

وصفة عصير البنجر والليمون

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقة من الحنزببيل



مشروب القرفة والكمون



مكونات المشروب



شريحتان ليمون بالقشر

كوب ماء مغلي

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ربع ملعقة قرفة

ملعقة صغيرة كمون مطحون





طريقة استخدام مشروب حارق للدهون

توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي

غطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.

لا يجب غلي المكونات على النار فقط نسكب الماء المغلي على المقدار، كما يمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.