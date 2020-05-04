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توك شو

أخبار التوك شو.. القوات المسلحة: مستعدون لكل سيناريوهات كورونا.. والصحة تعلن تحويل مستشفيات الصدر لأماكن عزل

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:05 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد الإخباري" امس الاحد مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أن قوات الجيش حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الأرض وفرض السيطرة الأمنية بالكامل في شمال سيناء، وعودة الحياة لطبيعتها، مضيفًا:" الآن نمر بجائحة كورونا.. قبل أزمة كورونا كانت الحياة طبيعية في شمال سيناء بشكل كبير".


تحدث العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكري، عن استعدادات القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة، في مواجهة خطر فيروس كورونا.


كشفت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا،  عن الدورس المستفادة من فيروس كورونا، قائلة:"كورونا منحة ربانية لبناء الضمير الإنساني".

قال المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، إن ما تفعله قناة "إم بى سى مصر" والفنان رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، هو بلطجة على الدولة، وعدم انصياع لقرار نقابة الإعلاميين، بمنعه من الظهور.


قال الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، إنه تم اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، فيديو يرصد إشادة البرلماني محمد أبو العينين بـ الإنجازات الاقتصادية للدولة المصرية.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم البدء فى تجهيز وتحويل مستشفيات صدر العمرانية وإمبابة لأماكن عزل خلال 48 ساعة.

أحمد موسى: صلاة الجمعة والجماعات هترجع ومش هتتعلق مدى الحياة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك من يصلي في جماعات فوق أسطح المنازل في مناطق كثيرة، كما يوجد إفطار جماعي في أماكن كثيرة أخرى، مؤكدا أن هذا مستمر منذ أول رمضان، وهو ما يخلف إصابة أسر بأكملها.


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